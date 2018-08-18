الذهب يهبط إلى أدنى سعر خلال 19 شهراً

المصدر: بنجالورو ـ رويترز

حقق الذهب مكاسب محدودة في التعاملات الآسيوية أمس بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في 19 شهراً في الجلسة السابقة لكن المعدن الأصفر سجّل أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف 2017.

وارتفع الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1175.22 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، بينما انخفض المعدن الأصفر 0.2% في العقود الأميركية الآجلة إلى 1181.30 دولاراً للأوقية. وعلى أساس أسبوعي خسر الذهب 2.9% في ما قد يكون سادس تراجع أسبوعي على التوالي.

وارتفعت الفضة 0.2% إلى 14.64 دولاراً للأوقية، لكنها اتجهت إلى تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أوائل فبراير . وارتفع البلاتين 0.4% إلى 780 دولاراً للأوقية، لكنه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2015.

وزاد البلاديوم 0.1% إلى 890.50 دولاراً لكنه ما زال على مسار تسجيل هبوط على أساس أسبوعي.