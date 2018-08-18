342 مليون ريال أرباح قطاع العقارات بالسوق السعودي نصفياً

المصدر: الرياض ـ البيان

بلغت أرباح شركات إدارة وتطوير العقارات، المدرجة بالسوق السعودي، خلال النصف الأول من العام الجاري 342.24 مليون ريال، مقابل 358.2 مليون ريال للنصف الأول من 2017، بنسبة تراجع بلغت 4.46%.

ويضم قطاع إدارة وتطوير العقارات 9 شركات تنتهي سنتها المالية بنهاية شهر ديسمبر من العام الميلادي، إلى جانب شركة مكة للإنشاء التي تنتهي سنتها المالية بنهاية الشهر الرابع من العام الهجري.

وتراجعت أرباح شركات إدارة وتطوير العقارات، المدرجة بالسوق السعودي، بنسبة 73.26% خلال الربع الثاني من 2018، مقارنة بالربع المماثل من 2017، بضغط مباشر من خسائر شركة جبل عمر.

وتراجع صافي الأرباح إلى 30.43 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل 113.81 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي. وسجلت 5 شركات صافي أرباح خلال الربع الثاني، والنصف الأول من 2018، مقابل 4 شركات أعلنت عن تحقيق صافي خسائر.

جبل عمر

وأعلنت شركة جبل عمر للتطوير، عن تحقيق صافي خسائر بلغ 148.02 مليون ريال، خلال الربع الثاني من العام 2018، مقابل 60.79 مليون ريال خسائر في الربع الثاني من 2017، بارتفاع نسبته 143.5%، لتقلص أرباح القطاع.

وقفزت خسائر الشركة، خلال النصف الأول من العام 2018، بنسبة 3861% إلى 277.32 مليون ريال، مقابل 7 ملايين ريال خسائر بالفترة المماثلة من العام الماضي.

دار الأركان

وفي المقابل، حققت شركة دار الأركان أعلى الأرباح خلال الربع الثاني من 2018، بصافي ربح بلغ 108.6 ملايين ريال، مقابل 10.94 ملايين ريال للربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع نسبته 892.7%.

وقفزت أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2018 إلى 439.72 مليون ريال، مقابل 23.08 مليون ريال، للفترة المماثلة من العام 2017، بنسبة نمو بلغت 1805%.

طيبة القابضة

وجاءت طيبة القابضة بالمركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، خلال الربع الثاني، بأرباح صافية بلغت 46.48 مليون ريال، مقابل 49.18 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي، بتراجع نسبته 5.5%.

وتراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2018، إلى 73.69 مليون ريال، مقابل 101.7 مليون ريال بالفترة نفسها من 2017، بنسبة تراجع بلغت 27.55%.

الأندلس العقارية

وكانت أقل الأرباح خلال الربع الثاني لشركة الأندلس العقارية، التي أعلنت عن تحقيق صافي ربح بلغ 12.16 مليون ريال، خلال الربع الثاني من 2018، مقابل 27.57 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، بتراجع نسبته 55.89%.

وهبطت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 32.7 مليون ريال، مقارنة مع 77.01 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من العام السابق، بتراجع 57.6%.