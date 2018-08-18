المصدر: الكويت - البيان

أعلنت شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل عن توقيع عقد مديونية وتقايل بين الشركة وبنك البحرين والكويت، وذلك تنفيذاً لاتفاقية التسوية المؤخرة في 31 ديسمبر 2013 واتفاقية وعد المؤرخة بذات التاريخ.

وأوضحت «يونيكاب» في بيان للبورصة الكويتية، أنه بموجب عقد التسوية الموقع مع البنك ستقوم الشركة بدفع مبلغ 310.7 ألف دينار كويتي (1.03 مليون دولار) إلى البنك بتاريخ 30 أغسطس 2018، وبذلك تنتهي مسؤولية الشركة من أي التزامات تجاه البنك.

وقالت الشركة إن اتفاقية التسوية سوف ينتج عنها ربح قدره 1.19 مليون دينار كويتي (3.93 ملايين دولار)، سوف يتم إدراجها ضمن البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري.

وكانت «يونيكاب» أعلنت في 7 أغسطس الجاري، عن تغيير مصلحة شخص مستفيد (بنك البحرين والكويت)، وهدفه من التملك في أسهم الشركة ليصبح «تخارجاً من استثمار».

ويمتلك البنك حصة مباشرة في «يونيكاب» بنسبة 8.25% من رأس المال تُعادل نحو 19.77 مليون سهم.

ويبلغ رأسمال «يونيكاب» نحو 23.96 مليون دينار، موزعاً على 239.6 مليون سهم تقريباً، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.