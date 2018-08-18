المصدر: القاهرة - البيان

ذكر البنك المركزي المصري أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك المصرية بخلاف البنك المركزي، وصل إلى نحو 1.683 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.659 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق له. وبذلك تكون محفظة الأوراق المالية لدى البنوك المصرية بخلاف البنك المركزي ارتفعت بمقدار 24 ملياراً بنهاية شهر مايو الماضي.

وتمثل محفظة الأوراق المالية لدى البنوك المصرية، استثمارات المصارف في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار.

ونوه المركزي المصري، في أحدث تقاريره، إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1.586 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 77.8 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 625 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 18.3 مليار جنيه.

ولفت، إلى أن العملة المحلية استحوذت على 1.227 تريليون جنيه، واستحوذ القطاع الحكومي على نحو 1.168 تريليون جنيه، فيما كان نصيب قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي 59 مليار جنيه.

وأشار، إلى أن العملة الأجنبية استحوذت على النسبة المتبقية بنحو 456.4 مليار جنيه، تضمنت 418.7 مليار جنيه، للقطاع الحكومي.