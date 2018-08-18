محصلة شرائية للعُمانيين في سوق مسقط

المصدر: دبي - البيان

خالف المستثمرون العُمانيون توجهات باقي المستثمرين في سوق مسقط بنهاية الأسبوع، محققين محصلة شرائية قيمتها 1.67 مليون ريال. وبلغت القيمة الإجمالية لمشتريات العُمانيين من الأسهم 7.9 ملايين ريال، مقابل مبيعات قيمتها 6.23 ملايين ريال. وعلى الجانب الآخر، اتجه الأجانب والخليجيون والعرب لبيع الأسهم.

مؤشر

وهبط المؤشر العام لسوق مسقط خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.92%، ليصل إلى 4390.45 نقطة، فاقداً 40.76 نقطة عن مستوياته الأسبوعية السابقة، كما تراجعت القيمة السوقية للأسهم 0.23%، إلى 17.547 مليار ريال بخسائر 40.54 مليون ريال.

وتقدم التراجعات القطاع المالي بنسبة 0.99%، وانخفض الصناعة 0.51%، وتراجع كذلك مؤشر قطاع الخدمات 0.4%. وتصدر الحسن الهندسية الأسهم المتراجعة 25.58%، وتراجع الدولية للاستثمارات المالية 6.38%، وانخفض كذلك سهم الأنوار للسيراميك 6.32%.

وتصدر الخليج للكيماويات الأسهم المرتفعة خلال الأسبوع بنسبة 6.11%، وارتفع سهم فولتامب للطاقة 5.79%، وصعد صحار للطاقة 1.72%. وارتفع حجم التداولات الإجمالي خلال الأسبوع 12.01%، إلى 52.41 مليون سهم، فيما زادت السيولة 4.19%، لتصل إلى 8.17 ملايين ريال.

بيع

وبلغت المحصلة البيعية للأجانب خلال الأسبوع 1.21 مليون ريال، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمبيعاتهم 1.37 مليون ريال، مقابل مشتريات قيمتها 159.03 ألف ريال.

وبلغت المحصلة البيعية الأسبوعية للخليجيين 429.89 ألف ريال، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمبيعاتهم 515.54 ألف ريال، مقابل مشتريات قيمتها 85.65 ألف ريال.

ومال العرب كذلك للبيع، لتصل القيمة الإجمالية لمبيعاتهم من الأسهم الأسبوعية إلى 46.44 ألف ريال، مقابل مشتريات لأسهم قيمتها 19.11 ألف ريال، بفارق 27.34 ألف ريال لصالح البيع.

وكان للمستثمرين المحليين النسبة الأكبر من قيمة البيع الإجمالية محققين 76.32% منها، وبلغت نسبة الأجانب 16.8% منها، فيما بلغت نسبة الخليجيين 6.31% منها، ليتبقى للعرب 0.57%.