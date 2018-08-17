42.9 ملياراً تمويلات البنوك بالاقتصاد الوطني

المصدر: Ⅶ أبوظبي- عبد الحي محمد

ضخت البنوك العاملة في الإمارات 42.9 مليار درهم تمويلات جديدة في الاقتصاد الوطني، خلال الفترة من ديسمبر 2017 إلى يوليو 2018. كما ارتفعت الودائع المصرفية من تريليون و627 ملياراً و300 مليون إلى تريليون و694 ملياراً و900 مليون بزيادة قدرها 67.6 مليار درهم وبنسبة 4.1%. وأورد المصرف المركزي إحصاءات جديدة بشأن المؤشرات المصرفية لشهر يوليو الماضي، حيث ارتفعت قروض البنوك للقطاعين الحكومي والخاص من تريليون و580 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى تريليون و622 ملياراً و900 مليون بنهاية يوليو بزيادة 2.7%.