6.6 مليارات دولار سوق تقنية المعلومات في الإمارات 2021

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت «إس إيه بي»، إحدى أكبر شركات التقنية في العالم، عن افتتاح أول مركز للبيانات السحابية تابع لها في دولة الإمارات، حرصاً منها على تحفيز التحوّل الرقمي الحاصل في البلاد في إطار دعم رؤية الإمارات 2021.

ومن المتوقع أن تنمو سوق تقنية المعلومات في دولة الإمارات 20 % من 5.5 مليارات دولار في 2018 إلى 6.6 مليارات دولار بحلول 2021، وفقاً لشركة «بي إم آي» للأبحاث، وذلك في ضوء تواصل استثمارات القطاعين العام والخاص في إحداث التحوّل الرقمي الشامل، والتركيز الكبير على تبني الحلول القائمة على السحابة.

وتعد «إس إيه بي» واحدة من أولى شركات تقنية متعددة الجنسيات التي تفتتح مركزاً للبيانات السحابية في دولة الإمارات، وتقدّم الشركة حلولاً إبداعية آمنة وقابلة للتطوير لتعزيز رؤية الإمارات 2021 ودعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات. ويمثل افتتاح المركز رسمياً علامة بارزة في الخطة الاستثمارية للشركة في دولة الإمارات، التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، وتمتد على 5 سنوات.

الابتكار التقني

وقال جرجي عبود، النائب الأول للرئيس والمدير العام لشركة «إس إيه بي» بمنطقة جنوب الشرق الأوسط، إن دولة الإمارات تأتي فعلاً في طليعة الابتكار التقني، مؤكداً أن الشركات العاملة في الدولة التي تسارع إلى إحداث التحوّل الرقمي عبر السحابة سوف تستحوذ على حصة مهمة في السوق وتعزز قدراتها التنافسية.

وأضاف: «من شأن مركز البيانات السحابية أن يدعم أهداف رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المتنوع وبناء المدن الذكية ودعم الشركات الناشئة المبتكرة ورواد الأعمال المبدعين، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب في قطاع التقنية سريع النمو».

ويتيح المركز السحابي الجديد المجال أمام الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات للاشتراك في حلول «إس إيه بي» السحابية المصممة خصيصاً لخدمة 25 قطاعاً من قطاعات الأعمال، وقد أصبحت منصة «إس إيه بي» السحابية جاهزة لدعم عملاء الشركة في مسيرتهم نحو التحوّل الرقمي، مدعومة ببرمجيات المشتريات من «إس إيه بي أريبا»، وحزمة C/‏4HANA من «إس إيه بي» لإدارة علاقات المتعاملين، ومنصة «هانا» من «إس إيه بي» للحوسبة داخل الذاكرة، وحزمة S/‏4HANA من «إس إيه بي» للتحليلات الفورية.

تحوّل رقمي

وأشارت دراسة حديثة حول التحوّل الرقمي أعدتها «إس إيه بي» وأكسفورد إكونوميكس «إلى أن أكثر من 60 % من الشركات ونحو 75 % من القادة الرقميين في المنطقة، سيستثمرون في السحابة حتى 2019.

وتستثمر «إس إيه بي» من ناحية أخرى، في تعزيز برنامج شركاء قنوات التوزيع وتوسعته، نظراً لأهميتهم في توجيه المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص في مسيرتها نحو التحول الرقمي.

دفع الابتكار

قال جوليان بيرتن، المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، إن السؤال بشأن الحوسبة السحابية قد تحوّل على مدى السنوات الخمس الماضية في دولة الإمارات، من «هل ستحدث؟» إلى «متى ستحدث؟».

وأضاف: «سيقدم مركزنا للبيانات السحابية حلولاً آمنة وقابلة للتطوير مطلوبة لدفع الابتكار في مجال الأعمال الرقمية، تلبي مطالب عملائنا. ويمكن الآن للشركات من جميع الأحجام والقطاعات في الدولة، من المؤسسات الحكومية إلى الأحداث الضخمة والموانئ والخدمات اللوجستية وغيرها، أن تُحدث التحوّل الرقمي الكامل في كل شيء».