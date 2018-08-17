135 % نمو أرباح «منازل» العقارية النصفية

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة منازل العقارية «منازل» أمس عن نتائجها المالية (الغير مدققة) للشهور الستة الأولى من العام، حيث ارتفع صافي أرباحها إلى 132.9 مليون درهم بزيادة 135% مقارنة مع 56.5 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت الأرباح الموحدة المسجلة للشهور الستة الأولى من العام الجاري 516.6 مليون درهم زيادة بنسبة 25.29% عن النصف الأول 2017. ويؤكد أداء الشركة المالي القوي في النصف الأول على نجاح استراتيجية التـــنويع للشركــة في قـــطاعات عاليــة النمو والتركيز على تدفق الإيرادات الغير دورية. ومع تزايد في الطلب على الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط، واصلت شركة منازل الاسـتفادة من هـــذا القــطاع التي تتركز على الإيرادات المتكررة التي ساهمت في استمرار نمو الإيرادات والأرباح.

3 مشاريع

قامت شركة منازل خلال النصف الأول 2018 بتطوير مشترك لثلاثة مشاريع جديدة في جزيرة ياس وواحة دبي للسيليكون وقــرية جميرا تراينجل، وشكّل ذلك جزءاً من اســـتراتيجية الشركة للتوسع في الإمارات العربية المتحدة ومواصلة تنويع محفظتها العقارية. وظل نمو الإيرادات مستقراً خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعاً بتــدفقات نقــدية قــوية ومتكررة مندفعة من تنويــع محــفظة الشركة التي تتضمن المراكز التجارية ووحدات البيع بالتجزئة والوحدات السكنية والتجارية وإدارة المنشآت وأنظمة التبريد. واستقطب مركز التسوق «كابيتال مول» التابع لشركة منازل العقارية بعض أفضل العلامات التجارية في المنطقة، بما في ذلك متجر «حول الإمارات للمفروشات المنزلية»، الوجهة الرائدة في المنطقة للمفروشات والمتوقع افتتاحه بحلول نهاية عام 2018 آخذاً لما يقارب 7% من حيز مساحة الإيجار في المركز.

وتسير عملية تأجير كابيتال مول حسب المخطط، حيث تجاوزت المساحة المؤجرة ما نسبته 57% من إجمالي المساحة المخصصة للتأجير، بالإضافة إلى بعض العقود الإيجارية التي على قيد التنفيذ بذلك قد تصل نسبة الإيجارات في المركز بإجمالي 70%، وساهمت الشركات التابعة لشركة منازل العقارية، كل من «منازل التخصصية» و«سنساس العالمية» و«منازل مول»، بشكل كبير في أداء الشركة المالي الإجمالي في النصف الأول 2018.

بالإضافة إلى الدعم الذي وجد خلال نجاح مشروع «الريف 1» و«الريف 2» ومشروع الواجهة البحرية في غنتوت، وهو أحد أكبر المشاريع العقارية في قطاع السياحة في الإمارات. وقال يعقـــوب الدوسري، الرئيس التنفيذي لشركة منازل العقارية: «تنفيذ استراتيجية أعمالنا الآمنة بنجاح الذي يحقق زيادة في مصادر الدخل، يعكس أداءنا المالي القوي للنصف الأول من عام 2018. وذلك من خلال تنويع محفظة أصولنا التي تسهم في استدامة النمو، حيث إننا نواصل الالتزام باستراتيجيتنا في النمو العالي في التنمية المشتركة، والتركيز على الإيرادات المتكررة». وأضاف: «نتطلع إلى مواصلة التوسع في قطاعات عالية النمو التي تدعم أصول محفظتنا العقارية المتنامية والأرباح المتكررة».