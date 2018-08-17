42.9 ملياراً ضختها البنوك في الاقتصاد خلال 6 أشهر

المصدر: Ⅶأبوظبي: عبد الحي محمد

استمرت وتيرة الائتمان بقوة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ضخت البنوك العاملة في الدولة 42.9 مليار درهم تمويلات جديدة في الاقتصاد الوطني، خلال الفترة من ديسمبر 2017 إلى يوليو 2018.

كما ارتفعت الودائع المصرفية من تريليون و627 ملياراً و300 مليون درهم إلى تريليون و694 ملياراً و900 مليون بزيادة قدرها 67.6 ملياراً وبنسبة 4.1%.

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي بشأن المؤشرات المصرفية لشهر يوليو الماضي أمس عن زيادة قروض البنوك للقطاعين الحكومي والخاص من تريليون و580 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى تريليون و622 ملياراً و900 مليون بنهاية يوليو بزيادة قدرها 42.9 ملياراً وبنسبة 2.7%.

وارتفعت قروض البنوك للقطاع الخاص من تريليون و86 ملياراً بنهاية ديسمبر إلى تريليون و117 ملياراً و800 مليون بارتفاع 31 ملياراً و400 مليون وبنسبة 2.9%.

وزادت قروض البنوك للحكومة إلى 182ملياراً و500 مليون بنهاية يوليو مقابل 175.4 ملياراً بنهاية ديسمبر بارتفاع قدره 7.1 مليارات وبنسبة 4%.

وارتفعت القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والتجاري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري من 748 ملياراً و900 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى 781 ملياراً بنهاية يوليو بارتفاع قدره 32.1 ملياراً وبنسبة 4.3%، كما ارتفعت قروض البنوك لغير المقيمين من 127 ملياراً و600 مليون بنهاية ديسمبر 2017 إلى 134 ملياراً و700 مليون بنهاية يوليو بزيادة قدرها 7.1 مليارات وبنسبة 5.6%، بينما تراجعت قروض الأفراد من 337.5 مليار درهم إلى 336.8 مليار درهم بنهاية يوليو بانخفاض قدره 700مليون تعادل 0.2%.

وزاد إجمالي استثمارات البنوك بنهاية شهر يوليو لتصل إلى 323.3 ملياراً مقابل 311.7 ملياراً بارتفاع قدره 12.2 ملياراً وبنسبة 3.9%، واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من الاستثمارات، حيث زادت من 62.5 ملياراً بنهاية ديسمبر إلى 76.5 ملياراً بنهاية يوليو بارتفاع قدره 14 ملياراً وبنسبة 22.4%، كما ارتفعت استثمارات البنوك في الأسهم من 11.3 ملياراً إلى 12.5 ملياراً بنهاية يوليو بزيادة قدرها 1.2 مليار وبنسبة 10.6%، بينما تراجعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) من 311.1 ملياراً إلى 323.3 ملياراً بانخفاض قدره 12.2 ملياراً وبنسبة سالب 3.9%.