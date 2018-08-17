«دبي التجاري» يعلن الفائزين بالجوائز الكبرى ضمن حملة «اربح الذهب يومياً»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلن بنك دبي التجاري أسماء الفائزين بالجوائز الكبرى في حملته الترويجية «اربح الذهب يومياً» في حفل أقيم مؤخراً بمقره الرئيسي في دبي وبموجب الحملة، التي استمرت 4 أشهر، حصل 122 فائزاً على عملة ذهبية زنة 5 غرامات، كما حصل 5 فائزين على جوائز كبرى عبارة عن عملات ذهبية زنة 250 غراماً. وتم تسليم الجوائز للفائزين من قبل أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري.

وقال أميت مالهوترا: «نحن سعداء بتقديم هذه العملات الذهبية للفائزين، حيث إننا في بنك دبي التجاري نسعى إلى توفير أفضل المنتجات والخدمات المصرفية ومكافأة عملائنا على استخدامها. كما أننا نسعى باستمرار إلى تعزيز منتجاتنا وإضافة قيمة مميزة على أسلوب حياة عملائنا. فبإمكان عملائنا الاطلاع على حساباتهم وإجراء معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة من خلال قنواتنا الرقمية المبتكرة والحائزة على جوائز عديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نقدم لعملائنا برنامج مكافآت حصري يقدم خصومات خاصة في أكثر من 500 متجر».