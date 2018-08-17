سوق أبوظبي يواصل الصعود للأسبوع الثاني

المصدر: Ⅶدبي - عمرو عادل

واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية الصعود للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.72% رابحاً 34.8 نقطة ليغلق عند 4906.8 نقاط، مدعوماً بارتفاع سهم «أبوظبي الأول» و«الدار العقارية».

وارتفعت المكاسب السوقية لسوق أبوظبي 8.9 مليارات درهم لتصل إلى 495.55 مليار درهم مقارنة بـ 486.65 ملياراً. غير أن القيمة السوقية لكلا السوقين تراجعت بقيمة 1.8 مليار درهم، لتصل إلى 865.42 ملياراً، حيث انخفضت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنحو10.7 مليارات درهم لتصل إلى 369.87 مليار درهم مقارنة بـ380.6 مليار درهم.

وقاد صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.2% نتيجة صعود سهم «أبوظبي الأول» 1.8%.