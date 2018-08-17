«هينلي» تتعاون مع شركة الاستثمار المولدوفية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «هينلي وشركاه»، المتخصصة في برامج الإقامة والمواطنة من خلال الاستثمار، عن فوزها في المناقصة العامة لتصميم وتنفيذ برنامج مولدوفا المرتقب للمواطنة من خلال الاستثمار. وكانت الشركة قد دخلت في المناقصة العامة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والبنية التحتية لجمهورية مولدوفا، في نهاية مايو الماضي.

وتمتلك هينلي وشركاه خبرة تزيد على 20 عاماً من العمل مع حكومات في أميركا الشمالية ومنطقة الكاريبي وأوروبا وآسيا على تصميم وإنشاء وتشغيل والترويج لعدد من أكثر برامج الإقامة والمواطنة نجاحاً في العالم، محققة 7 مليارات دولار أميركي استثمارات أجنبية مباشرة. ومع هذا التكليف الحكومي الجديد، ستعزز الشركة إنجازاتها الرائدة في هذا المجال.

وقد تقدمت الشركة بطلب الحصول على التكليف، كونها طرفاً في تحالف مشترك مع شركة MIC القابضة المحدودة (الشركة المولدوفية للاستثمار أو MIC)، وهي شركة مقرّها دبي بدولة الإمارات تم تأسيسها، بهدف التركيز على المبادرات الاستراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك برنامج مولدوفا للمواطنة من خلال الاستثمار، والمشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية، وتعزيز السمعة التجارية للبلاد.