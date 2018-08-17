المصدر: الرباط - رويترز

ارتفع العجز التجاري للمغرب 8 % إلى 118.3 مليار درهم (12.4 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ونمت الواردات 9.8 % إلى 278.3 مليار درهم بين يناير ويوليو، بينما زادت الصادرات بنسبة أقل بلغت 11.2 % إلى 160 مليار درهم.

وارتفعت واردات المعدات 12.1 % إلى 68.7 مليار درهم، وزادت واردات السلع تامة الصنع 7.2 % إلى 62.3 مليار درهم وغير تامة الصنع 4.4 % إلى 58.8 ملياراً.

وشهدت واردات الطاقة صعوداً 16.8 % إلى 45.6 مليار درهم، ونمت واردات الأغذية 7.5 % إلى 28.6 مليار درهم.

وواصل قطاع السيارات قيادة صادرات المغرب بزيادة 16.9 % إلى 38.5 مليار درهم ثم الزراعة والأغذية النباتية بزيادة 5 % إلى 34.5 ملياراً.