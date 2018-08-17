«BitOasis» تدعم جهود تنظيم العملات الرقمية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أكدت «BitOasis» المنصة الأولى والأكبر لتداول العملات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الحاجة لإرساء القوانين التنظيمية ضمن الصناعة الناشئة.

وقالت علا دودين، الرئيس التنفيذي لمنصة BitOasis للتداول: باتت العملات الرقمية وتقنية البلوكتشين واقعاً ملموساً، وأصبحت واسعة الانتشار بين مختلف الأوساط؛ فهي مستقبل الأموال. ولا تزال هذه الصناعة المتنامية سريعاً في مهدها، وتتم حالياً مناقشة القوانين والتشريعات ذات الصلة ومدى تطوّرها في جميع أنحاء العالم، بما فيها هذه المنطقة.

وأضافت أن القوانين واللوائح التنظيمية تعتبر ركيزة أساسية للغاية. إنها ضرورية لنمو الصناعة ومنحها صفة قانونية ورسمية، مع تقليل المخاطر على العملاء. ولهذا السبب، وكوننا شركة رائدة وسبّاقة في هذا المجال، نعمل بشكل وثيق مع الهيئات التنظيمية في عدد من الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تطوير إطار العمل التنظيمي اللازم والامتثال لمتطلباته.

وأوضحت علا دودين أن منطقة الشرق الأوسط تحرز تقدماً ملحوظاً وسريعاً في سبيل مواكبة التقنيات الجديدة التي يمكنها أن تخلق اقتصادات أكثر كفاءة وذكاء وتنافسية. وستُرسّخ أطر العمل التنظيمية من وضع العملات الرقمية كواقع فعلي في عالم اليوم.