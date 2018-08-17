المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أعلنت شركة إنتاج معدات شبكات الاتصالات والمعلومات الأميركية سيسكو سيستمز زيادة أرباحها خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وذكرت الشركة أن أرباح الربع الأخير من العام المالي الماضي بلغت 3.8 مليارات دولار بما يعادل 0.81 دولار للسهم الواحد، مقابل 2.4 مليار دولار بما يعادل 0.48 دولار لكل سهم خلال الربع الأخير من العام قبل الماضي. وبلغت أرباح الشركة المعدلة بعد استبعاد البنود الاستثنائية خلال الربع الأخير من العام الماضي 3.3 مليارات دولار بما يعادل 0.70 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون أن تكون الأرباح 0.69 دولار للسهم فقط.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي 12.8 مليار دولار مقابل 12.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي قبل الماضي، بزيادة نسبتها 5.8 % سنوياً.