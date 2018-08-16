«ستاندرد تشارترد» يعيّن رئيساً لإدارة المخاطر

المصدر: Ⅶدبي - البيان

عيّن بنك «ستاندرد تشارترد» فيصل أبو الشعر رئيساً لإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط؛ بالإضافة إلى الإمارات؛ ورئيساً لإدارة المخاطر للخدمات المصرفية الإسلامية للبنك. التحق فيصل بكوادر البنك منذ سبع سنوات، شغل خلالها مناصب مختلفة بينها مسؤول ائتمان أول في سنغافورة وأستراليا والفلبين ومسؤول ائتمان أول في الأردن، وآخرها رئيساً لإدارة المخاطر لدى البنك في تايلاند.

سوق مهمة

وقال جوليان وينتر، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد الإمارات»: «تمثل الإمارات سوقاً مهمة لبنك ستاندرد تشارترد كونها واحدة من أكبر الامتيازات في المنطقة. وأنا على ثقة بأن خبرة فيصل ومعارفه العالمية ستواصل إضافة المزيد من القيمة لاستراتيجيتنا في دولة الإمارات. ويسرنا أن نرى فيصل ضمن فريقنا متمنين له كل النجاح في منصبه الجديد».

منصب

وسيتبع فيصل إدارياً لـ «أيان برايدن»، الرئيس الإقليمي لإدارة المخاطر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأيضاً لـ«جوليان وينتر»، الرئيس التنفيذي للبنك، وسيباشر عمله في منصبه الجديد من دبي - المقر الإقليمي للبنك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.