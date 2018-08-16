رئيس جديد لقسم الأبحاث في «بيت الوساطة»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت «بيت الوساطة للأوراق المالية» عن تعيين طلال طوقان رئيساً لقسم الأبحاث والاستشارات المالية في الشركة، ضمن جهودها لتعزيز خبرات الكوادر المهنية العاملة فيها.

مناصب

وقال عبد الهادي السعدي، العضو المنتدب لشركة بيت الوساطة للأوراق المالية: «يتمتع طوقان بسجل حافل بالمناصب القيادية العليا، ويأتي وفي رصيده خبرة واسعة بسوق الأسهم وإدارة الأصول، ويسرنا الترحيب به ضمن فريقنا. ونأمل تقديم حلول مالية، ومنصة تداول تتميز بالتكنولوجيا المتقدمة، ومنتجات وخدمات تفوق توقعات العملاء. كما نسعى إلى تعزيز مكانتنا ضمن أفضل مزودي الخدمات المالية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».

تعزيز

وقال طوقان في تعليق له بهذه المناسبة: «أفتخر بتعييني في منصب رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في بيت الوساطة للأوراق المالية، الشركة سريعة النمو التي اكتسبت مكانة مرموقة على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية. ويُسرني أن أتولى الإدارة في هذه الفترة المميزة من تاريخ الشركة، وأتطلع إلى تعزيز إرث الشركة ونحن نمضي قدماً معاً».