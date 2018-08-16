«أبوظبي الأول» ينظم معرضاً لقروض الإسكان للمواطنين في سبتمبر

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

يواصل «بنك أبوظبي الأول» خططه بتنظيم معرض قروض الإسكان للمواطنين، حيث يقام هذا العام في الفترة ما بين 18 - 20 سبتمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور الشركاء الاستراتيجيين للبنك، هيئـة أبوظبي للإسكان وبلدية مدينة أبوظبي، وبمشاركة مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية والعارضين من المكاتب الاستشارية والمقاولين والموردين.

يهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة للمواطنين الحاصلين علـى قـروض الإسكان أو المتقدمين بطلبات الحصول عليها للاطلاع على أحدث التصاميم الهندسية وخدمات البناء، والتواصل مع مختلف فئات الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية العاملة في دولة الإمارات، إلى جانب إطلاعهم على مختلف المعلومات الضرورية التي تساعدهم على بناء منزل الأحلام.

وقال محمد المنصـوري، رئيـس قروض الإسـكان للمواطنيـن في بنـك أبوظبي الأول: «ينظم بنك أبوظبي الأول معرض قروض الإسكان للمواطنين هذا العام انطلاقاً من التزامه بمواصلة دعم طموحات المواطنين وتحقيق أحلامهم ببناء المنزل الأمثل بالنسبة لهم، وتوجيههم نحو استخدام قرض الإسكان بأكبر كفاءة ممكنة باعتبار المعرض المنصة التي يمكنهم التعرف من خلالها إلى مختلف الجهات وكل التسهيلات اللازمة لإنشاء المنزل الذي يحلمون به».