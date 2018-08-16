«سيكو» أول صانع في سوق أبوظبي من خارج الإمارات

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أعلن «سوق أبوظبي للأوراق المالية» عن منح سيكو ترخيصاً لمزاولة نشاط صانع سوق، لتكون أول صانع سوق مقره خارج الدولة، وخامس صانع سوق مسجل في سوق أبوظبي للأوراق المالية. جاء هذا الإعلان خلال احتفالية قرع جرس بدء التداول في مقر السوق، وبحضور أعضاء من الإدارة التنفيذية من كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسيكو.

وتتخذ «سيكو»، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية، من البحرين مقراً لها، كما تعد صانع السوق الأول في بورصة البحرين منذ العام 1995، وبنكاً رائداً وطرفاً فاعلاً أساسياً في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وستعمل «سيكو» بالاستناد إلى دورها بوصفها صانع سوق ومسهماً فاعلاً في القطاع المالي الإماراتي عبر شركتها التابعة «سيكو للوساطة المالية» ومقرها أبوظبي، على تضييق الفجوة بين عمليات العرض والطلب وتشجيع التداولات.

وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال احتفالية قرع جرس التداول في السوق: «يؤكد منح رخصة جديدة لمزاولة نشاط صانع سوق ضمن سوق أبوظبي للأوراق المالية نجاحنا في رفع جاذبية السوق تنافسيته، حيث تمثل هذه الخطوة إنجازاً جديداً ضمن مسيرة السوق الرائدة، وتؤكد التزامنا المتواصل بتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة، إذ تعد زيادة عدد صناع السوق أحد العوامل الأساسية في استراتيجيتنا بعيدة المدى، الرامية إلى استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين الراغبين بالاستفادة من تنافسية السوق وبيئته الاستثمارية المتميزة».

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بمواصلة تطوير وإطلاق المبادرات الاستراتيجية للإسهام في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تشكل بدورها محوراً رئيساً في استراتيجية السوق، عبر تعزيز دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز من مكانة إمارة أبوظبي كونها أحد المراكز المالية الرئيسة في المنطقة.

وقام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتسجيل سيكو وفقاً للدليل الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، الجهة التنظيمية التي تشرف على أسواق الأوراق المالية في الدولة، الذي ينص على ألا تزيد نسبة تملك مزود السيولة من أسهم الشركة المدرجة عن 5% من العدد الإجمالي المدرج للأسهم، مع منح الجهات المصدرة الحق في تعيين عدة مزودين للسيولة.

وقالت نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: «نشكر سوق أبوظبي للأوراق المالية على الثقة التي منحنا إياها، ونحن فخورون بأن نكون أول شركة تحظى برخصة لمزاولة نشاط صانع السوق من خارج الإمارات».

مكانة

قالت نجلاء الشبراوي إن الترخيص يؤكد مكانة سيكو كونها أحد مزودي الحلول المالية الرائدة في المنطقة. ونتطلع إلى مساندة الشركات المدرجة على تحسين تقييماتها واستقطاب رؤوس أموال جديدة للسوق، الأمر الذي يعزز بدوره من ثقة المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم.