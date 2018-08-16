22 ملياراً أرباح 18 مصرفاً وطنياً في 6 أشهر بنمو 13 %

المصدر: Ⅶدبي، وائل الخطيب، عمرو عادل

قفزت الأرباح الصافية لـ18 بنكاً وطنياً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي إلى نحو 22 مليار درهم خلال النصف الأول بنمو 13%، أو ما يعادل 2.42 مليار درهم مقارنة بنحو 18.8 ملياراً في الفترة نفسها من 2017، فيما أكدت «موديز» أن أرباح أكبر 4 بنوك إماراتية ثابتة حتى 2019.

وتوقع محللون استمرار وتيرة النمو في القطاع المصرفي محلياً العام الجاري مع استمرار الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد الوطني موضحين أن المصارف الإماراتية تعد الأعلى ربحية في المنطقة.

وبحسب مسح «البيان الاقتصادي» استحوذت 6 بنوك مدرجة في سوق دبي على 44% من إجمالي الأرباح بواقع 9.22 مليارات درهم في النصف الأول مقارنة بنحو 7.48 مليارات في الفترة نفسها من 2018، بزيادة 23.5%.

وحلّ «الإمارات دبي الوطني»، أكبر بنوك دبي في الصدارة بأرباح نصفية 5.02 مليارات درهم مقارنة بـ 3.89 مليارات في الفترة المقابلة من 2017 بزيادة 28.8%، تلاه «دبي الإسلامي» بأرباح 2.38 مليار درهم بنمو 15.4% مقارنة بنحو 2.06 مليار في الفترة المقارنة وجاء «المشرق» ثالثاً بأرباح 1.16 مليار درهم بزيادة 5.2% مقارنة بنحو 1.1 مليار، وكانت أكبر نسبة نمو في الأرباح من نصيب «دبي التجاري»، بعدما قفزت أرباحه النصفية 68.7%.

وأدى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد، وانخفاض المخصصات، إلى ارتفاع الأرباح لأكبر 4 بنوك في الإمارات في الربع الثاني من 2018 مع احتمال بقاء الربحية مستقرة حتى 2019، حسبما ذكرت وكالة «موديز».

وأعلنت البنوك الأربعة الكبرى وهي أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني وأبوظبي التجاري ودبي الإسلامي عن أرباح صافية مجمعة 8 مليارات درهم (2.2 دولار) في الربع الثاني من 2018 بزيادة 21٪ على أساس سنوي.

وأضاف التقرير، أن التحسن في الربحية جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة 10٪ في صافي إيرادات الفوائد مقارنة بالربع الثاني من 2017، حيث قامت البنوك بإعادة تقييم القروض بعد ارتفاع أسعار الفائدة، كما استفادت من تقليص مخصصات خسائر القروض 27٪ على أساس سنوي.