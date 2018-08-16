11% نمو إيرادات «الحكمة» النصفية إلى 989 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «الحكمة» عن ارتفاع إيرادات النصف الأول إلى 989 مليون دولار بنمو 11%. وقال سيجي أولافسون، الرئيس التنفيذي لـ «الحكمة»: «أنا سعيد بالأداء الذي حققناه خلال النصف الأول من العام، خاصة أن قطاعاتنا الثلاثة الرئيسية حققت إيرادات قوية، والأهم من ذلك، نمت بأرباحها».

وأضاف: «بفضل محفظتنا الواسعة وقدراتنا التصنيعية القوية، إضافةً إلى تواجدنا الجيوغرافي، نحن قادرون على التعامل بسرعة مع تغير ديناميكيات الأسواق، فقد حققنا نتائج جيدة في قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التقلّبات الموسمية المعتادة».

وأوضح، إننا وجهنا تركيزنا بشكل أكبر على تعزيز المنتجات والمشاريع قيد التنفيذ، وتعزيز أداء فريق البحث والتطوير، كما سرّعنا تنفيذ بعض المشاريع. وعلى نطاق أوسع، نعمل حالياً على تعزيز عملياتنا الرئيسية على مستوى المجموعة كاملةً، وتطوير إمكانات فرق العمل؛ لنضمن وجود الفريق الصحيح في المكان الصحيح في سبيل تحقيق النمو بأعمالنا.

وتابع، إن أداءنا تجاوز التوقعات خلال النصف الأول من العام، فأسواقنا تشهد منافسة عالية، وهو ما يفرض علينا أن نواصل تركيزنا على تقوية علاقاتنا مع العملاء.