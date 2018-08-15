862 مليون درهم أرباح «داماك»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت «داماك العقارية»، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 862 مليون درهم في النصف الأول 2018، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية 3.7 مليارات بنمو 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وسلمت داماك في النصف الأول 1490 وحدة سكنية، مقارنة بـ1071 وحدة سكنية في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوزّعت الوحدات السكنية التي تمّ تسليمها في العام الجاري بين برج «داماك هايتس» الفاخر في دبي مارينا، ومشروع «داماك ماجستين» في منطقة البرج في دبي، إضافة إلى اثنين من المباني متوسطة الارتفاع في مشروع «داماك هيلز». ووصل حجم المبيعات المحجوزة في النصف الأول إلى 2.3 مليار درهم، وبلغ إجمالي أرباح الشركة 1.4 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي الأصول إلى 25.9 ملياراً، مقارنة بـ25.3 ملياراً في آخر ديسمبر 2017.

وبلغت أرصدة الشركة النقدية والمصرفية 7 مليارات درهم في النصف الأول، فيما وصلت قيمة مشاريع التطوير العقاري إلى 9.2 مليارات درهم، وقيمة إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.8 ملياراً. أما ربحية السهم الواحد للشركة فبلغت 0.14 درهم في نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة «داماك العقارية»: «خلال العامين الماضيين، أولينا اهتماماً كبيراً بتسليم عدد من مشاريع داماك الرائدة.

وفيما تتّسم طبيعة القطاع العقاري بالدورية، تبقى دبي وجهة جاذبة للمستثمرين حول العالم، وتتمتع داماك بفائض سيولة يمنحنا المرونة لاقتناص فرصٍ استراتيجية في الأسواق الإقليمية والعالمية».

من جانبه، قال عادل تقي، المدير المالي لشركة داماك العقارية: إن الشركة واثقة من مركزها المالي على الرغم من أنها سجلت أسوأ أداء فصلي من حيث المبيعات المحجوزة منذ طرح الشركة للتداول العام قبل خمس سنوات.

وقال «في سوق مرتبطة بالدورة الاقتصادية، من المهم أن يكون لديك بعض اليقين بشأن الاتجاه، ومن هذا المنظور نشعر بالارتياح».