«تكافل الإمارات» تعتمد أجهزة أبل في خدماتها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت تكافل الإمارات «تأمين» عن اعتماد حل (الأجهزة كخدمات DaaS) لأجهزة أبل أخيراً، وذلك عبر شركة MDS بهدف إتاحة الفرصة لطاقم المبيعات والعاملين لديها لاستخدام أجهزة أبل بشكل سريع، والاستفادة من أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً.

وقال محمد الهواري، العضو المنتدب لدى شركة تكافل الإمارات: «سيشهد قطاع التأمين تطورات جوهرية في المستقبل. ولنواكب هذه التطورات فإننا نسعى دوماً في تكافل الإمارات، إلى الاستمرار بأدائنا الريادي في بيع منتجاتنا».

من جهته، قال فادي الهندي، الرئيس التنفيذي للشركة: «يسعدنا أن نعلن أننا الشركة الأولى في قطاع التأمين على مستوى الشرق الأوسط التي تستثمر في التكنولوجيا الحديثة التي ابتكرتها شركة أبل لأجهزتها التي تعمل بنظام التشغيل iOS».