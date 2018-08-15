«مبادلة» تعرض أسهماً بـ 150 مليون دولار في بنك ماليزي

المصدر: كوالالمبور - رويترز

قالت مصادر مطلعة إن شركة مبادلة للاستثمار عرضت بيع أسهم بنحو 150 مليون دولار في بنك آر.اتش.بي الماليزي في صفقة واحدة أمس.

وقال مصدران إن مبادلة، ثاني أكبر مساهم في آر.اتش.بي بحصة 17.8% تملكها وحدتها آبار للاستثمار عرضت الأسهم للبيع في نطاق بين 5.07 إلى 5.18 رنجيت (1.24 دولار-1.26 دولار). ينطوي العرض على خصم بين 3 و5% لسعر إغلاق سهم آر.اتش.بي البالغ 5.34 رنجيت أمس وخصم كبير عن السعر الذي دفعته آبار للسهم البالغ 10.80 رنجيت حين اشترت 15% من بنك أبوظبي التجاري في 2011.

وأظهرت وثيقة أن صفقة البيع لعدد 120 مليون سهم من المتوقع أن تجمع بين 148.9 مليون و152.2 مليون دولار وتشكل الأسهم نحو 3% من رأس مال «آر.اتش.بي».

ويتولى بنكا سي.آي.ام.بي وجيه.بي مورجان الإدارة المشتركة للدفاتر وفقاً لوثيقة البنود. واستكملت آبار اندماجها مع مبادلة في 2017.