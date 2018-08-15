المصدر: دبي - البيان

تكبدت «دريك آند سكل إنترناشيونال» خسائر بقيمة 183 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري. ويعود تراجع ربحية الشركة إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة لشركاتها التابعة المتعثرة في الأسواق الثانوية وخاصة في عمان وقطر والأردن.

جاء الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجلس إدارتها ووافق فيه أعضاء مجلس الإدارة على تعيين يوسف الملا، رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة، على أن يتولى مهامه اعتباراً من 26 أغسطس الجاري.

واستعرض الاجتماع الأهداف الاستراتيجية للخطة الجديدة لإعادة الهيكلة والتي يجري إعدادها حالياً وتعد استكمالاً لجهود إعادة الهيكلة وإعادة الرسملة التي بدأتها الشركة في العام 2016 و2017 والمستمرة خلال العام الجاري. وستكون خطة إعادة الهيكلة الجديدة شاملة ومفصلة وتعمل على إعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة وفروعها العاملة في المناطق الجغرافية الرئيسية وغير الرئيسية.