«دانة غاز» تصدر صكوكاً بـ 530 مليون دولار

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت «دانة غاز» الانتهاء من إصدار الصكوك الجديدة رسمياً حيث سيتم إدراجها في بورصة «يورونكست دبلن».وجاء ذلك بعد إنهاء إجراءات التقاضي من الأطراف المعنية وتم الاتفاق على وقف إجراءات التقاضي في المحاكم البريطانية والإماراتية إثر الاتفاق على إعادة هيكلة الصكوك في مايو 2018 .

وبلغ حجم الإصدار 530 مليون دولار بنسبة ربح 4% ولمدة 3 سنوات تستحق أكتوبر 2020. وسيؤدي خفض حجم الصكوك ونسبة ربحيتها ( 700 مليون دولار و 8% سابقاً) إضافة إلى تحسين الشروط الخاصة بها إلى خفض تكلفة تمويل الشركة 35 مليون دولار سنوياً بـ 63% .