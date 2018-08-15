281.6 % نمو أرباح «نور» الكويتية

المصدر: الكويت - رويترز

أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة «نور للاستثمار المالي الكويتية»، أمس الثلاثاء، قفزة نسبتها 281.6% على أساس سنوي في صافي ربح الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الإنترنت، إن ربحها الصافي بلغ 6.637 ملايين دينار (21.9 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو، مقارنة مع 1.739 مليون قبل عام.

وأوضحت أن زيادة الربح الصافي تعود لتحقيق 2.5 مليون دينار ربحاً من بيع جزئي لاستثمار في شركة زميلة، بالإضافة لزيادة حصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة. ولم تذكر الشركة إجمالي نتائج النصف الأول.