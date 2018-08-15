المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الوطنية للتكافل «وطنية» عن تحقيقها لأرباح صافية في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 7.8 ملايين درهم مقارنة بـ 2.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأكدت الشركة في بيان صحافي أن أبرز سمات أدائها خلال النصف الأول من عام 2018 تمثل في حفاظها على التناسق في أعمالها وأرباحها على أساس ربع سنوي، وذلك منذ العمل على تنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة الجديدة في عام 2016.

وأوضح علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة أن أبرز نقاط الأداء الرئيسية التي ساهمت في تحسّن صافي الربح خلال الربع الثاني من عام 2018، تمثّلت في نمو أعمال المنتجات الخاصة بمجال التأمين الطبي، الممتلكات، الهندسي والتأمين على السيارات فضلاً عن ارتفاع نسبة التحسن في الخسائر والتحكم في نسبة مصروفات التشغيل، الأمر الذي أدى إلى تحسن في نسبة التشغيل المجمعة وإيرادات الاستثمار المستقرة.