88 مليوناً أرباح «دانة غاز»

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

حققت «دانة غاز» أرباحاً صافية عن النصف الأول بلغت 88 مليون درهم بنمو 4%، فيما بلغت الأرباح الصافية 183 مليون درهم عند استثناء تكاليف الصكوك غير المتكررة. وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني 37 مليون درهم.

وحققت صفقة إعادة هيكلة الصكوك خفضاً بمقدار النصف في نسبة أرباح الصكوك التي تدفعها الشركة لتنخفض إلى 4%، وسيؤدي ذلك إلى خفض تكلفة التمويل بنسبة 63% سنوياً. ومن شأن هذا الانخفاض المحقق في تكاليف التمويل تعزيز المركز المالي للشركة وتوفير موارد مالية تمكنها من تنفيذ سياستها المزمعة لتوزيع الأرباح بصورة سنوية.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي للشركة: «حققنا أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول، ولا شك أن الانخفاض في معدل أرباح الصكوك سيحسن من المركز المالي للشركة ويعزز قدرتها على توزيع أرباح نقدية على المساهمين في المستقبل».في سياق متصل، أعلنت الشركة أنه قد تم الانتهاء من إصدار الصكوك الجديدة رسمياً، حيث سيتم إدراج هذه الصكوك في بورصة «يورونكست دبلن» ( البورصة الأيرلندية سابقاً).

جاء ذلك بعد إنهاء جميع إجراءات التقاضي القانونية من قبل جميع الأطراف المعنية، ما وضع نهاية لجميع الإجراءات القانونية في كل الولايات القضائية ذات الصلة. وقد اتفق جميع الأطراف على وقف إجراءات التقاضي في المحاكم البريطانية والإماراتية على إثر الاتفاق التوافقي لإعادة هيكلة الصكوك، الذي تم التوصل إليه في مايو 2018.