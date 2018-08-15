المصدر: دبي ـ البيان

حققت شركة «العين الأهلية للتأمين» أرباحاً صافية بقيمة 46 مليون درهم خلال النصف الأول 2018 مقابل 23 مليوناً للفترة ذاتها من العام السابق 2017 بزيادة قدرها 100% بحسب محمد البادي بن جوعان الظاهري رئيس مجلس إدارة الشركة.

ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنها الظاهري أمس، فإن صافي أرباح أعمال التأمين قد حقق طفرة قياسية خلال النصف الأول 2018 لتصل إلى 117 مليون درهم، مقابل 49 مليوناً للفترة ذاتها من 2017 وبنسبة زيادة قدرها 139%، فيما سجل بند إجمالي أقساط التأمين المكتتبة زيادة بنسبة 11% لتصل إلى 981 مليون درهم مقابل 884 مليوناً لفترتي المقارنة. وأشار الظاهري في تصريحات صحفية إلى أن إجمالي موجودات العين الأهلية قد ارتفع إلى 6.3 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2018 مقابل 5.06 مليارات درهم وإجمالي حقوق المساهمين إلى 1.16 مليار درهم مقابل 1.13 مليار درهم وبزيادة قدره 12% لكلا البندين مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.