المصدر: دبي - البيان

سجلت شركة «الإثمار القابضة» صافي ربح بلغ 10.82 ملايين دولار في النصف الأول، مقارنةً بصافي خسارة بلغ 1.59 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2017. وكان صافي الربح الخاص بالمساهمين لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 قد بلغ 4.85 ملايين دولار، مقارنةً بصافي خسارة بلغ 9.25 ملايين دولار سُجلت في الفترة نفسها من عام 2017.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإثمار القابضة أحمد عبد الرحيم إن النتائج المالية للنصف الأول تعكس قوة الأعمال المصرفية الأساسية للمجموعة. وأضاف: «بلغ إجمالي أصول شركة الإثمار القابضة 8.62 مليارات دولار كما في 30 يونيو 2018 مقابل 8.61 مليارات دولار كما في 31 ديسمبر 2017.

أما إجمالي حقوق الملكية فقد انخفض بنسبة 47.9% ليصل إلى 185.19 مليون دولار كما في 30 يونيو 2018 مقابل 355.33 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2017، وذلك نتيجة التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالية والخسائر الناشئة عن الانخفاض في قيمة الموجودات والخسائر الائتمانية والالتزامات ذات المخاطر العالية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية».