3.3 مليارات درهم أرباح «إعمار» النصفية بنمو 18%

المصدر: Ⅶدبي - البيان

حققت «إعمار العقارية» 3.344 مليارات درهم أرباحاً صافية عن النصف الأول 2018 بنمو 18%، قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير»، مقارنةً بصافي الأرباح المسجل في الفترة ذاتها من 2017 والبالغ 2.837 مليار درهم. ووصل صافي الأرباح في النصف الأول من هذا العام بعد احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير» في 2017 إلى 2.981 مليار درهم بنمو 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت النتائج المالية للشركة تحقيق إيرادات بقيمة 11.474 مليار درهم خلال النصف الأول 2018 بنمو 46%، مقارنة بإيرادات النصف الأول 2017 والتي بلغت 7.866 مليارات درهم. يأتي هذا النمو مدفوعاً بتحقيق إنجازات نوعية على صعيد تنفيذ الأعمال الإنشائية في المشاريع بالتزامن مع النمو المستمر في أعمال مراكز التسوق.

مبيعات

وأعلنت «إعمار للتطوير»، شركة التطوير العقاري التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، عن تحقيق مبيعات قوية في قطاع العقارات السكنية في الإمارات بلغت قيمتها 6.229 مليارات درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مما يعكس مدى اهتمام المستثمرين بالمشاريع التي تطوّرها. ولدى «إعمار للتطوير» مشاريع بقيمة 38.502 مليار درهم، سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات المقبلة، مما يعكس الركائز المالية القوية التي تتمتع بها الشركة.

وحققت أعمال «إعمار» في قطاعات مراكز التسوق، والضيافة، والترفيه إيرادات بقيمة 3.536 مليارات درهم، بنمو نسبته 17% مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 3.016 مليارات درهم. وتمثل إيرادات هذه الأعمال 31% من إجمالي إيرادات «إعمار».

وحققت «إعمار» خلال الربع الثاني 2018 إيرادات بقيمة 5.888 مليارات درهم، بنمو 55% مقارنة بإيرادات الربع الثاني 2017 والتي بلغت 3.794 مليارات درهم. وسجل صافي الأرباح في الربع الثاني 2018 نمواً بنسبة 16% إلى 1.679 مليار درهم قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير». وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير» 1.480 مليار درهم بنمو نسبته 2%، مقارنة بإيرادات الربع الثاني 2017 والبالغة 1.453 مليار درهم.

أداء قوي

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «يمثل الأداء المالي القوي للشركة خلال النصف الأول انعكاساً لقوة اقتصاد دبي والاهتمام المتنامي بالمدينة من قبل المستثمرين العالميين والسياح على حد سواء. وفي الوقت الذي سجلت فيه أعمالنا في القطاع العقاري نمواً إيجابياً مع إطلاق عدد من الوجهات السكنية الجديدة في دبي، استفادت أعمالنا في مراكز التسوق، والضيافة، والترفيه من تنامي أعداد السياح القادمين إلى المدينة بالتزامن مع ارتفاع حجم الإنفاق المحلي. ويبقى تركيزنا موجهاً نحو تطوير أصول عقارية مميزة وتعزيز إمكاناتنا في قطاعي مراكز التسوق والضيافة، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة لجميع أصحاب المصالح».

وخلال النصف الأول 2018، سجلت «إعمار مولز» إيرادات بلغت 2.103 مليار درهم بنمو 29%، مقارنة بإيرادات النصف الأول 2017 والتي بلغت 1.624 مليار درهم.