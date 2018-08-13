نراقب أي تأثير لتراجع الليرة التركية على شراء «دينيز»

المصدر: Ⅶدبي - عمرو عادل

قال متحدث باسم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، إن البنك يراقب الوضع عن كثب فيما يتعلق بأي تأثير محتمل للتراجع الحاد لليرة التركية على اتفاقية شراء مصرف دينيز التركي، والتي تعتبر أكبر صفقة استحواذ في تاريخ البنك.

وأوضح المتحدث في إفادة إلى «البيان الاقتصادي»، أن اتفاقية شراء المصرف التركي كأي اتفاقية بيع وشراء قياسية تحتوي على العديد من الشروط والأحكام والبنود، إذ يتم التفاوض عليها كجزء من الشروط التجارية الإجمالية، والتي تخضع لاتفاقية سرية بين الأطراف المعنية. وأبرم «الإمارات دبي الوطني» و«سبيربنك» الروسي في مايو الماضي اتفاقية نهائية يقوم بموجبها ببيع كامل حصته البالغة 99.85% في «دينيز بنك إيه إس».

ووفقاً للاتفاقية المبرمة فإن القيمة المتفق عليه مقابل شراء 99.85% تعادل 3.2 مليارات دولار (11.7 مليار درهم) بموجب نظام تثبيت سعر السهم استناداً إلى أسهم رأس المال الموحدة لـ«دينيز بنك» كما في 31 أكتوبر 2017. كما سيدفع الإمارات دبي الوطني فائدة على القيمة المتفق عليها بين 31 أكتوبر 2017 حتى تاريخ إتمام المعاملة، وستكون جميع الأرباح من تاريخ تثبيت سعر السهم حتى تاريخ إتمام المعاملة لحساب بنك الإمارات دبي الوطني.

وتصدرت الصفقة عمليات الاستحواذ الإقليمية العابرة للحدود من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق تقرير حديث صادر عن شركة المحاماة العالمية «بيكر مكنزي».