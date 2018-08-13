ضغوط بيعية على الأسهم القيادية في الأسواق المحلية

المصدر: Ⅶدبي ــ عمرو عادل

هبطت أسواق الأسهم المحلية، أمس، في بداية تعاملات الأسبوع وسط عمليات بيع استهدفت أسهماً قيادية في ظل ترقب المستثمرين لباقي نتائج الشركات الكبرى، فيما انخفضت السيولة عن مستوياتها في الجلسة السابقة.

انخفاض دبي

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.05% أو ما يعادل 30.66 نقطة ليغلق عند 2889 نقطة مواصلاً هبوطه للجلسة الخامسة على التوالي بضغوط من تراجع أسهم «إعمار العقارية»، و«العربية للطيران»، و«أرابتك»، بينما فقد سوق أبوظبي نحو 27.48 نقطة أو ما نسبته 0.56% ليغلق عند مستوى 4845 نقطة، مع تراجع «دانة غاز».

ووصلت سيولة السوقين الكلية إلى 123.2 مليون درهم مقارنة بنحو 320.6 مليوناً في جلسة الخميس، موزعة بواقع 83.2 مليوناً في دبي، و40 مليوناً في أبوظبي. وجرى تداول 94.37 مليون سهم، منها 69.5 مليون سهم في دبي، و24.87 مليون سهم في أبوظبي.

وقال طارق قاقيش، المدير العام لإدارة الأصول لدى «ميناكورب»: إن التداولات في الأسواق المحلية تأثرت بحالة عدم اليقين لدى المستثمرين بسبب ضعف في الأسواق الناشئة والذي يرجع إلى الخلاف الدبلوماسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وتركيا.

ترقب

وأضاف قاقيش، لــ«البيان الاقتصادي»، إن هناك ترقباً بين المتعاملين للنتائج المالية للشركات للربع الثاني من العام الحالي مع اقتراب انتهاء مهلة الإفصاح عن النتائج المالية غداً الثلاثاء وفقاً لقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع، إن هناك العديد من المؤثرات خلال فترة العيد منها قوة الدولار ورفع الفائدة.

وتوقع أن تستمر حالة الهدوء في التداولات خلال هذا الأسبوع، بسبب انتهاء الإفصاح عن النتائج المالية للشركات، إضافة إلى عطلة عيد الأضحى التي قد تستمر لأسبوع مرجحاً استمرار السيولة عند نفس مستوياتها.

الاستثمار

جاء قطاع الاستثمار على رأس القطاعات الأكثر تراجعاً بنسبة 1.9% مع هبوط سهم دبي للاستثمار 1.98 %، كما هبط قطاع النقل 1.8 % مع تراجع سهم العربية للطيران 2.9%.

وانخفض قطاع العقارات 1.18% مع تراجع «دريك آند سكل» 5.6% و«إعمار العقارية» 1.1% و«داماك» 3.1%

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.74% مع هبوط سهم الإمارات دبي الوطني 1.7%، والذي وافق في مايو الماضي على شراء دينيز بنك التركي من سبيربنك الروسي مقابل 3.2 مليارات دولار.

انخفاض أبوظبي

تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.77% متأثراً بهبوط سهم طاقة بنسبة 5%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.91% بضغط من هبوط سهم أبوظبي الأول بنسبة 1.07%، في المقابل ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.3% مدفوعاً بسهم اتصالات الذي شهد صعوداً بنفس النسبة، كما زاد قطاع العقارات بنسبة 0.12% بعد ارتفاع الدار العقارية بنسبة 0.52%.

وتصدر دانة غاز التداولات من حيث القيمة والحجم بنحو 11.8 مليون درهم، و10.39 ملايين سهم متراجعاً بنسبة 0.88%.

وتراجع مؤشر فوتسي ناسداك دبي 20 بنسبة 0.7% أو ما يعادل 22.51 نقطة ليغلق عند 3254.73 نقطة بعد تداول 17.97 ألف سهم بقيمة 185.4 ألف دولار من خلال 12 صفقة، وانخفضت أسهم «الإمارات دبي الوطني ريت» بنسبة 1.3%، فيما تراجعت «موانئ دبي» بنحو 0.4%.

Ⅶإفصاحات

أظهرت نتائج أعمال «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» ارتفاع الأرباح 13.1% إلى 35.11 مليون درهم بالنصف الأول من العام الجاري مقابل أرباح 31 مليون درهم بنفس الفترة من العام الماضي.

تراجعت أرباح «الأغذية المتحدة» 24% بالغة 10.41 ملايين درهم بنهاية النصف الأول 2018 مقارنة بأرباح 13.65 مليوناً بنفس الفترة من 2017.

يعتمد مجلس إدارة «الإسلامية العربية للتأمين سلامة» غداً البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2018.

يجتمع مجلس إدارة «الاستشارات المالية الدولية إيفا» غداً لمناقشة البيانات المرحلية كما في 30 يونيو 2018.

أعلن «المصرف الخليجي التجاري» المدرج ببورصتي دبي والبحرين انخفاض أرباحه في الستة أشهر الأولى من العام الجاري 54.3% إلى 1.36 مليون دينار بحريني مقارنة بأرباح 2.96 مليون بنفس الفترة من 2017. كما أعلن تأكيد تصنيفه عند الفئة B2 من قبل وكالة «موديز» العالمية.