تعاون بين محاكم مركز دبي المالي وهونغ كونغ

المصدر: Ⅶدبي - البيان

وقّعت محاكم مركز دبي المالي العالمي مذكرة إرشادية مع المحكمة العليا لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصَّة في الصين، وذلك كونها خطوة مهمّة تدعم سعيها لتوطيد آفاق التعاون مع مراكز تسوية المنازعات بالصين.

تشكل المذكرة آلية عمل تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمِرين وتوفير أرقى درجات اليقين القانوني، فضلاً عن دورها دليلاً تقنياً للأوساط القانونية ومجتمعات الأعمال الدولية للاعتراف وتنفيذ أحكام تحصيل الأموال في المركز وهونغ كونغ.

وقع المذكرة مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، والقاضي أندرو تشيونج، رئيس «المحكمة العليا في هونغ كونغ. وقال هوانج: «دخلت الإمارات والصين مرحلة جديدة من العمل ولن تقتصر ثمار التعاون مع المحكمة العليا في هونغ كونغعلى توفير الإرشاد للأطراف المترافعة بدعاوى تجارية أمام محكمتَينا، بل سيثمر عن تعزيز مستويات الأمن التجاري للشركات».