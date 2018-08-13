4.1 % نمو التحويلات بين البنوك في يوليو إلى 619.9 ملياراً

المصدر: Ⅶأبوظبي - عبد الحي محمد

ارتفعت قيمة التحويلات المالية التي تم تنفيذها بين البنوك في الدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال يوليو الماضي لتصل إلى 619 ملياراً و957 مليون درهم مقابل 595 ملياراً و357 مليون درهم بنهاية يونيو بارتفاع قدره 24 ملياراً و600 مليون درهم وبنمو 4.1%.

وكشفت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس عن أن قيمة التحويلات المالية التي تم تنفيذها بين بنوك الدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغت 3 تريليونات و466 ملياراً و744 مليون درهم. ويعد يوليو الماضي هو أعلى الشهور التي سجلت فيها التحويلات المالية ارتفاعاً، بينما كان فبراير هو الأدنى حيث بلغت قيمة التحويلات المالية فيه 528 ملياراً و237 مليون درهم.

وكشفت الإحصاءات أن تحويلات الأفراد ارتفعت خلال يوليو الماضي إلى 273 ملياراً و242 مليون درهم مقابل 262 ملياراً و731 مليون درهم بنهاية يونيو بزيادة قدرها 10 مليارات و511 مليون درهم وبنمو 4%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال السبعة أشهر الماضية بلغت 786 ملياراً و537 مليون درهم تمثل قيمة 15 مليوناً و999 ألف شيك، وارتفع عدد الشيكات خلال يوليو إلى مليونين و344 ألف شيك بقيمة 115 ملياراً و843 مليون درهم، مقابل مليونين و109 آلاف شيك بقيمة 104 مليارات و873 مليون درهم لشهر يونيو الماضي.

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي قيمة الإيداعات النقدية لدى مصرف الإمارات المركزي بلغت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 139 ملياراً و556 مليون درهم، منها 139 ملياراً و505 ملايين درهم إيداعات بالعملة الورقية تشكل نسبة 99.96% من إجمالي الإيداعات و51 مليوناً و690 ألف درهم بالعملة المعدنية تشكل نسبة 0.04%.

وأوضحت الإحصاءات أن قيمة الإيداعات خلال شهر يوليو بلغت 22 ملياراً و594 مليون درهم، بينما بلغت في يونيو الماضي 20 ملياراً و293 مليون درهم.

وعلى صعيد السحوبات النقدية من المصرف المركزي، أشارت الإحصاءات إلى بلوغ إجماليها للشهور السبعة الماضية 137 ملياراً و920 مليون درهم منها 137 ملياراً و813 مليون درهم سحوبات بالعملة الورقية و107 ملايين و993 ألف درهم بالعملة المعدنية، وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي السحوبات خلال شهر يوليو ارتفعت إلى 20 ملياراً و205 ملايين درهم مقابل 19 ملياراً و590 مليون درهم خلال يونيو الماضي.