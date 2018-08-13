31 مليون درهم أرباح نصفية لـ«البحيرة الوطنية للتأمين»

المصدر: دبي - البيان

حققت شركة البحيرة الوطنية للتأمين نتائج جيدة خلال النصف الأول 2018 على الرغم من اتباع سياسة اكتتابية أكثر تشدداً، والتي من المتوقع أن تؤتي ثمارها المرجوة خلال الفترات المالية القادمة. كما قامت الشركة بتطبيق المعيار رقم «9» IFRS «الأدوات المالية» الذي أضاف متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية، وذلك اعتباراً من بداية العام الحالي.

وقال الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، عضو مجلس الإدارة المنتدب، إن الأقساط المكتتبة بلغت 247 مليون درهم في نهاية النصف الأول 2018 مقابل 263 مليوناً في نهاية النصف الأول 2017. كما حافظت أرباح عمليات التأمين على مستواها عن نفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 16 مليون درهم.

وبلغ إجمالي صافي الأرباح 31 مليون درهم في نهاية النصف 2018.