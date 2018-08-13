غرفة رأس الخيمة تناقش وثيقة التأمين الموحّدة على المركبات

المصدر: رأس الخيمة- البيان

نظمت غرفة رأس الخيمة، بالتعاون مع اتحاد غرف الإمارات وهيئة التأمين ورشة عمل بعنوان «الوثيقة الموحدة للتأمين علي المركبات»، وذلك من منطلق المساهمة في نشر المعرفة وتعزيز كفاءة ممارسة الأعمال لدى المجتمع المحلي، ولإلقاء الضوء على إجراءات التأمين والتواصل المباشر مع الشركات وأصحاب المشاريع والتعريف بدور التأمين وإسهامه في الكثير من الإيجابيات، التي تعود بالمنفعة على المتعاملين والقطاع.

وأشاد الدكتور أحمد راشد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة بمبادرة هيئة التأمين، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على القوانين والتشريعات الخاصة بالتأمين في دولة الإمارات، كما ثمن إسهامها في نشر ثقافة المعرفة في مجتمع الأعمال بهذا الخصوص.