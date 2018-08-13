«الإمارات الإسلامي» يناقش فرص عمل الشباب في القطاع المصرفي

المصدر: دبي - البيان

عقد «الإمارات الإسلامي» إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في الإمارات، أمس ندوة بعنوان «المسيرة المهنية الناجحة للشباب في الإمارات الإسلامي» في مقره الرئيسي الكائن بمدينة دبي الطبية، وذلك في إطار التزامه المتواصل برعاية المهارات الوطنية وصقلها لتمكين الشباب من تولي الأدوار القيادية المستقبلية في القطاع المصرفي.

سلطت الندوة الضوء على الفرص المتوفرة أمام الشباب العاملين في القطاع المصرفي والتحديات التي تواجههم، وأدوارهم في تحقيق أهداف التنمية التي تنتهجها دولة الإمارات، كما تطرق المتحدثون إلى أهمية صقل مهارات شباب الدولة وتنمية مواهبهم باعتبارهم عماد المستقبل. شهدت الفعالية حضور أكثر من 40 مشاركاً، كما شارك في الندوة نخبة من فريق الإدارة العليا في«الإمارات الإسلامي».