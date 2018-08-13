«سايج» توفّر 5 منتجات محاسبية لتسهيل دفع «المضافة»

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

قال منصور سروار، المدير الإقليمي للخدمات الفنية وخدمات ما قبل البيع في «سايج» الشرق الأوسط للأعمال المحاسبية، إن شركته توفر حالياً 5 منتجات معتمدة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، لتسهيل الأعمال المحاسبية الخاصة بضريبة القيمة المضافة لعملائها من الشركات والبنوك.

وأضاف سروار، في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أن منتجات شركته، المدرجة في قائمة البرامج المحاسبية المعتمدة، تم تصميمها لتوفر خدمات شاملة من إدارة الدفاتر والفواتير إلى إدارة العائدات وضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن الشركة مستمرة في دراسة فرص شراكة مع بنوك وطنية إلى جانب شراكتها الأخيرة مع بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك»، بهدف دعم عملاء الخدمات المصرفية للأعمال، مشيراً إلى أن الأسعار التفضيلية التي تقدمها «سايج» لأعمال المحاسبة، تتراوح وفقاً لعدد المستخدمين والشركات، لكن أسعار تنافسية جداً نظراً، وتم تصميمها خصيصاً للشركات الناشئة والشركات الصغيرة.

شراكة

وأوضح أن الشراكة الموقعة مع «بنك رأس الخيمة الوطني» يقوم بموجبها البنك بتقديم برنامج سايج للمحاسبة لعملائه في مجال الخدمات المصرفية للأعمال بأسعار تفضيلية، مشيراً إلى أن الشراكة مناسبة تماماً للطرفين الذين يعتبران من الرواد في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أن «راك بنك» يعد من أكبر مزودي التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

وأضاف أن الشراكة مع راك بنك «تهدف أيضاً إلى تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة أفضل مع عائد سريع لاستثماراتهم في برنامج محاسبة متوافق مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة، ومن المتوقع أن يساعد هذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو بشكل أسرع إلى مؤسسات كبيرة وفي نفس الوقت يوفر لـ"سايج"و"راك بنك"فرصة بيع المزيد من منتجاتها وبالتالي دعم نمو أعمالها بشكل أكبر، مشيراً إلى أن"سايج"تعمل على تبسيط التعقيدات المتعلقة بالحسابات والأمور المالية وضريبة القيمة المضافة والعمليات المصرفية، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد المستخدمين والعائدات لكلا الطرفين.

برمجيات

وأشار منصور سروار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات نتج عنه زيادة في الطلب على برمجيات المحاسبة لمساعدة الشركات في حسابات الضريبة المضافة إلى جانب العائدات وعمليات التدقيق، كما يزداد أيضاً عدد الشركات التي تتطلع إلى استخدام حلول برمجية بسيطة، يمكنها أن تسهيل عملية محاسبة الضريبة، وتحصيلها، وإعادة المبالغ، وحفظ السجلات، وإصدار التقارير.

ولفت إلى أن "سايج" توفر حلولها في عدة دول منها الولايات المتحدة، وأوروبا، وأفريقيا، وآسيا، بينما في الشرق الأوسط، تم توظيف حلولنا بشكل كامل في الإمارات فقط، لكن يمكن استخدامها في جميع دول المنطقة الأخرى التي لم تطبق إلى الآن ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات، كما نعمل خلف الكواليس على خريطة طريقة لتوطين منتجنا بشكل كامل للمنطقة ككل ليصبح جاهزاً عندما يتم إصدار التشريعات الضريبية.