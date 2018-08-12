عروض خاصة من طيران الإمارات في سلطنة عُمان

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن عروض سعرية خاصة للمسافرين من سلطنة عُمان إلى العديد من وجهاتها العالمية الشهيرة. وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم لغاية 24 أغسطس (آب) 2018 على أن يتم السفر بين 1 سبتمبر 2018 و30 نوفمبر 2018.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية إلى لندن من 222 ريالاً عمانياً وإلى فرانكفورت من 199 ريالاً وإلى ميونيخ من 187 ريالاً وإلى باريس من 184 ريالاً وإلى مانيلا من 178 ريالاً وإلى اسطنبول من 163 ريالاً وإلى دار السلام من 161 ريالاً وإلى عمّان من 125 ريالاً.

ويستمتع المسافرون على رحلات طيران الإمارات بنظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الذي يوفر نحو 3500 قناة سمعية وبصرية بما فيها البث الحي لعدد من المحطات التلفزيونية الإخبارية والرياضية، وبتذوق أشهى الوجبات من إعداد مشاهير الطهاة العالميين. كما يحصل كل راكب على 20 ميغابايت من البيانات عبر الاتصال بخدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi مجاناً.