تهاوي الليرة التركية يصعد بأسعار الذهب

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب أمس، مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل أزمة الليرة التركية، بينما يشهد الدولار صعوداً أيضاً، ما يرفع تكلفة الذهب لمشتريه بالعملات الأخرى.

وتدافع المستثمرون على الدولار كملاذ آمن في ظل انهيار العملة التركية بما يصل إلى 23 % إلى مستوى قياسي منخفض وانحدار الروبل الروسي إلى أقل سعر في أكثر من عامين وملامسة اليورو والجنيه الاسترليني أضعف مستوياتهما في عام.

وقال أولي هانسن المحلل في بنك ساكسو، إنه مع امتداد اضطرابات تركيا إلى أسواق أخرى فإن الذهب، الذي ينظر إليه تقليدياً كاستثمار آمن في أوقات الضبابية، قد استقطب بعض الاهتمام الإضافي.

وخلال التعاملات ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 % عند 1214.71 دولارا للأوقية (الأونصة) مع صعود الدولار مقابل سلة عملات رئيسية. ويتجه الذهب لإنهاء الأسبوع دون تغير يذكر بعد تراجع السعر 4 أسابيع متتالية.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 % إلى 1222.80 دولارا.

وهوى الذهب 11 % من ذروة أبريل إلى أدنى مستوى في عام 1204 دولارات المسجل الأسبوع الماضي مع صعود الدولار إلى أعلى مستوياته في 13 شهراً وسط تخارج المستثمرين من مراكز الذهب وبدء المضاربة على انخفاض أسعاره.

ونزلت الفضة 0.1 % في المعاملات الفورية إلى 15.39 دولارا وانخفض البلاتين 0.1 % أيضاً إلى 829.49 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 910.80 دولارات.