مكاسب في بورصات الكويت وعمان والبحرين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

شهدت أسواق المال الخليجية أداءً إيجابياً في تعاملات الأسبوع الماضي على الرغم من تذبذب أسعار النفط العالمية تحت وطأة التوترات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، ارتفعت بورصة مسقط بنسبة 2.42%، بينما زادت بورصة الكويت بنحو 1.44% وأغلقت بورصة البحرين على ارتفاع طفيف بنحو 0.03%، فيما هبطت بورصة السعودية بنسبة 0.94%.

عمان

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط الأسبوع الماضي بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 4431.21 نقطة، رابحاً 104.54 نقاط، وزادت القيمة السوقية بنحو 149.13 مليون ريال لتصل إلى 17.588 مليار ريال، مقابل 17.439 مليار ريال في الأسبوع السابق عليه.

وجاء الصعود مع ارتفاع المؤشرات القطاعية يقودها المالي بنسبة 2.19%، والخدمات 0.52%، والصناعة 0.21%. وتصدر «عمانتل» الأسهم الرابحة خلال الأسبوع بنسبة 12.87%، فيما زاد «بنك صحار» 8.94%، «البنك الوطني» 7.47%.

وحل سهم «ظفار للتأمين» على رأس الأسهم المتراجعة خلال الأسبوع بنسبة 27.41%، ثم «مسقط للغازات» 7.47%، فيما هبط سهم «الوطنية للألمنيوم» 4.76%. وتراجع أحجام التداولات بنسبة 22.71%، إلى 46.79 مليون سهم، فيما انخفضت السيولة 0.45%، إلى 7.84 ملايين ريال.

الكويت

ارتفع المؤشر العام للبورصة الكويتية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.44% بمكاسب 74.8 نقطة ليغلق عند 5280.86 نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2% وصولاً إلى النقطة 5455.85 رابحاً 106.5 نقاط، وصعد مؤشر السوق الرئيسي خلال الأسبوع بنسبة 0.34% ليغلق عند 4963.1 نقطة.

وارتفعت أحجام التداول خلال الأسبوع بنسبة 58.2% لتصل إلى 761.08 مليون سهم مقابل 481.02 مليون سهم، فيما زادت قيم التداولات بنسبة 31.7% لتصل إلى 145.02 مليون دينار مقابل 110.13 ملايين دينار، وزادت الصفقات إلى 29.75 ألف صفقة مقابل 23.51 ألف صفقة، بارتفاع بنسبة 26.5%.

وربحت الأسهم الكويتية خلال الأسبوع الماضي نحو 430 مليون دينار، لتصل قيمتها السوقية إلى 29.85 مليار دينار، مقابل 29.42 مليار دينار، بزيادة بنسبة 1.5%.

البحرين

ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.03% أو ما يعادل 3.55 نقاط ليغلق عند 1349.61 نقطة، وزاد حجم التداولات الأسبوعية إلى 31.27 مليون سهم، بقيمة 7.33 ملايين دينار، مقابل أحجام 24.07 مليون سهم، بقيمة 5.9 ملايين دينار.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.44%، مع صعود سهم «انفستكورب» بنسبة 7.26%، و«البحرين للتسهيلات» 0.67%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.75%، مع صعود سهم ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 0.79%.

وزاد قطاع الخدمات 0.58%، مدفوعاً بسهم «ناس» 0.98%، و«سيف» 0.90%، فيما تراجع قطاع البنوك 1.03%، مع هبوط سهم «مصرف السلام» 4.85%، و«الأهلي المتحد» 1.47%.

السعودية

وانخفض المؤشر العام لبورصة السعودية «تأسي» بنسبة 0.94% أو ما يعادل 77.4 نقطة ليغلق عند 8176.18 نقطة، مواصلاً هبوطه للأسبوع الثالث على التوالي.

في سياق آخر، أعلنت الشركة العقارية السعودية (العقارية) نمواً بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من 2018، بنسبة 46.2% على أساس سنوي، ليبلغ صافي الربح 30.27 مليون ريال، مقابل 20.71 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2017.

وأرجعت «العقارية» نمو الأرباح في الربع الثاني إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 5.7%، بالتزامن مع التراجع الطفيف بتكلفتها، مما أدى إلى زيادة هامش إجمالي الدخل من 67.5% في الربع المماثل إلى 70.4% في هذا الربع.

وأضافت، إلى جانب انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 52.6%؛ نتيجة رسملة تكاليف القروض القائمة على مشاريع الشركة (الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ)، والتي من أهمها مشروع الرمال ومشروع النرجس ومشروع عمائر حي السفارات الجديد ومشروع الوديان.

وأشارت إلى تحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة بقيمة 5.4 ملايين ريال، وتحقيق أرباح من بيع استثمارات مصنفة بقيمتها العادلة من خلال الدخل بنحو 4 ملايين ريال، وارتفاع حصة الشركة من أرباح شركة زميلة ومشروع مشترك بحدود 179%، وانخفاض مصروف مخصص الزكاة 42.3%.