«إيكونوميست»: نتائج بنوك الإمارات تعكس كفاءة النظام المالي في الدولة

المصدر: Ⅶدبي- أشرف رفيق

قالت وحدة معلومات مجلة «إيكونوميست»: إن النتائج التي حققتها البنوك في الإمارات في الربع الثاني من العام الجاري، تعكس نظاماً مالياً كفؤاً ومستقراً في الدولة.

وقالت المجلة الاقتصادية العالمية: إن نمو أرباح البنوك الإماراتية يعظم التوقع بتحقيق نمو اقتصادي أفضل وأقوى في الفترة من العام الجاري إلى عام 2022.

وأشارت الإيكونوميست إلى أن البنوك الإماراتية تتمتع بجودة عالية في رأٍس المال ما يسهم في استقرار النظام المالي ويشجع المستثمرين الأجانب. وارتفعت أصول واحتياطات البنوك الإماراتية بنسبة 4.4% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت نسبة كفاية رأس المال بمقدار 3.4%، مقابل 0.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 18.1% حتى نهاية يونيو 2018، بينما ما يشترطه مصرف الإمارات المركزي هو 12.37%.

وتحسنت السيولة والربحية لدى البنوك في العام الجاري بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية. والاتجاه العام في البنوك الإماراتية إيجابي، بسبب سلامة النشاط الاقتصادي عموماً، خاصة في قطاع الأعمال والصناعة. وتوقعت المجلة نمو الإقراض من 4% خلال العام الجاري إلى أكثر من 8% عام 2022، بفعل ارتفاع أسعار النفط العالمية واستضافة إكسبو 2020 دبي، المتوقع أن يعزز النشاط الاقتصادي.