جني أرباح يهبط بالأسواق والسيولة دون 400 مليون

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية أمس في ختام تعاملات الأسبوع وسط عمليات جني أرباح استهدفت أسهماً قيادية حققت مكاسب قوية في الأسابيع الماضية لا سيما في قطاعي البنوك والاتصالات بأبوظبي، فيما عاودت السيولة الهبوط دون حاجز 400 مليون درهم رغم توالي إعلانات نتائج إيجابية للشركات المُدرجة.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.97% أو ما يعادل 28.54 نقطة ليغلق عند 2920.11 نقطة مواصلاً هبوطه للجلسة الرابعة على التوالي مع سيطرة اللون الأحمر على أداء معظم القطاعات باستثناء صعود 6 أسهم فقط، وفقد سوق أبوظبي نحو 53.6 نقطة أو ما نسبته 1.09% ليصل إلى 4872.03 نقطة متنازلاً عن أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات و8 أشهر وسط ضغوط جني أرباح على أسهم البنوك والاتصالات.

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 320.6 مليون درهم موزعة بواقع 161.9 مليوناً في أبوظبي و158.7 مليوناً في دبي، بعد التداول على 184.9 مليون سهم منها 126.8 مليوناً في دبي و58.15 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 2838 صفقة.

بنوك دبي

وضغط انخفاض قطاع البنوك على سوق دبي ليتراجع بنسبة 1.9%، مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 2.91% و«دبي الإسلامي» 1.18%، إلى جانب تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.48%، مع هبوط «إعمار للتطوير» 1.5% و«أرابتك» 1.53% و«دريك آند سكل» 9.9% و«داماك» 1.33% و«إعمار مولز» 0.48%، في مقابل استقرار «إعمار العقارية» وصعود «ديار» 0.77% ونزل أيضاً قطاع النقل بنسبة 0.26% مع انخفاض «أرامكس» 0.66%، فيما قلص صعود «الخليج للملاحة» بنسبة 1.28% من وتيرة هبوط القطاع، بينما ارتفع قطاع الاستثمار بنحو 0.1% مع صعود سهم «سوق دبي المالي» 1.14%، فيما حد تراجع «شعاع كابيتال» بنسبة 1.92% من وتيرة صعود القطاع. وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 38.8 مليون درهم، ثم «دريك أند سكل» بسيولة 29.07 مليون درهم، تلاه سهم «تكافل الإمارات» بتداولات بلغت قيمتها 24.38 مليون درهم.

وتصدر سهم «مصرف عجمان» الأسهم الرابحة بعد صعوده بنسبة 3.17% إلى 0.97 درهم، فيما كان سهم «دريك أند سكل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.93% إلى 0.49 درهم، ثم «تكافل الإمارات» بنسبة 4% إلى 1.91 درهم، ثم «دار التكافل» بنحو 3.2% إلى 0.65 درهم.

سوق أبوظبي

وانخفض قطاع البنوك 1.71%، متأثراً بهبوط «أبوظبي الأول» 2.44% و«أبوظبي التجاري» 1.54% و«بنك رأس الخيمة الوطني» 0.48%، في مقابل ارتفاع «بنك أم القيوين الوطني» 12.7% و«الاتحاد الوطني» 3.78% و«بنك الشارقة» 0.93%. ونزل قطاع العقارات بنسبة 2.06% مع هبوط «الدار العقارية» 2.53% في مقابل صعود «منازل» 4.5% واستقرار «إشراق»، وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.3% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، بينما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.4% بدعم صعود «دانة غاز» و«أدنوك» بنحو 2.7% و3.4% على التوالي.

وانتزع «أبوظبي الأول» صدارة النشاط بسيولة 71.28 مليون درهم، تلاه سهم «دانة غاز» مستقطباً نحو 33.6 مليون درهم، ثم «الاتحاد الوطني» بتداولات بقيمة 18.9 مليونا . وكان سهم «بنك أم القيوين الوطني» أكبر الرابحين بنسبة 12.7% إلى 2.75 درهم.ناسداك دبي

وانخفض مؤشر فوتسي ناسداك دبي 20 بنسبة 0.84% أو ما يعادل 27.6 نقطة ليغلق عند 3277.24 نقطة بعد تداول 344.88 ألف سهم بقيمة 894.7 ألف درهم من خلال 41 عملية، بينما في سوق العقود المستقبلية جرى التداول على 710 عقد بقيمة 357.78 ألف درهم من خلال 4 عمليات.

توعية

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المتعاملين عند اتخاذ قرار استثماري بالحرص على الاطلاع على الإفصاحات الدورية للقوائم المالية للشركات المدرجة وخصوصاً قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغير في حقوق المساهمين.

Ⅶإفصاحات

أعلن مجلس إدارة «الاتحاد العقارية» أنه بصدد اتخاذ قرار بالتمرير الثلاثاء المقبل، للموافقة على البيانات المالية المرحلية للربع الثاني لعام 2018.

يجتمع مجلس إدارة «الخليجية للاستثمارات العامة» الثلاثاء المقبل، لمناقشة البيانات المالية غير المدققة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2018.

تراجع صافي ربح «الإسمنت الوطنية» خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 23.2% لتصل إلى 34.88 مليون درهم مقابل 45.4 مليوناً أرباحها في للفترة المقابلة من 2017.

حققت «مجموعة الصناعات الوطنية القابضة» المُدرجة ببورصتي دبي والكويت أرباحاً في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 24.91 مليون دينار كويتي، مقابل أرباح بنحو 5.23 ملايين للفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 376.3%.

أظهرت نتائج أعمال «آن ديجيتال سيرفيس القابضة» المُدرجة ببورصتي دبي والكويت تراجع الخسارة بنسبة 68.7% إلى 331.8 ألف دينار كويتي، من 1.06 مليون دينار كويتي خلال الفترة المماثلة من 2017.

يعقد مجلس إدارة «إشراق العقارية» اجتماعاً يوم الأحد المقبل، للموافقة على وتوصية الجمعية العمومية بالتوصية على شراء الشركة ما لا يزيد على 10% من كامل أسهمها.

وصلت صافي أرباح شركة «الإمارات للتأمين» إلى 58.7 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض 0.1% مقارنة بـ 58.74 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض إجمالي الأقساط المكتتبة من 664.05 مليوناً إلى 578.09 مليوناً.

قلصت شركة «إكسا الهلال الأخضر للتأمين» خسائرها إلى 2.47 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 22.4 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي، وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من 25.7 مليون درهم إلى 28.9 مليوناً.

يجتمع مجلس إدارة «الفجيرة الوطنية للتأمين» في 14 أغسطس الجاري لمناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة عن النصف الأول من العام الحالي.