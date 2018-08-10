«أبوظبي الأول» يمنح سوق العاصمة 3.4 مليارات

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

ربح سوق أبوظبي ما يربو على 3.4 مليارات درهم في تعاملات الأسبوع الماضي مع وصول مؤشره الرئيس إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات و8 أشهر مدعوماً بعمليات شراء قوية استهدفت أسهم البنوك بقيادة «أبوظبي الأول». وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.26% أو ما يعادل 60.61 نقطة ليصل إلى 4872.03 نقطة مع صعود قطاع البنوك بنسبة 2.7% والاستثمار 2.57% والطاقة 2.8% والسلع 1.47%، في مقابل هبوط العقار والاتصالات بنحو 4.97% و0.6% على التوالي.

وتراجعت أسهم سوق دبي بفعل ضغوط بيع وعمليات جني أرباح على بعض الأسهم القيادية مع ترقب المستثمرين نتائج شركات العقار الكبرى. وفقد مؤشر سوق دبي نحو 53.8 نقطة أو ما نسبته 1.81% ليغلق عند 2920.11 نقطة.واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في السوقين للأسبوع الثاني على التوالي بالشراء، بصافي استثمار 190.1 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 190.1 مليون درهم، منها 6.4 ملايين درهم للعرب، و17.3 مليون درهم للخليجيين، و166.4 مليوناً للمواطنين.