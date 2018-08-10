المصدر: دبي- رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة: إن مصرف أبوظبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في أبوظبي، فوض بنوكاً أجنبية لترتيب بيع صكوك قيمتها 750 مليون دولار (2.75 مليار درهم). يأتي بيع مصرف أبوظبي الإسلامي للصكوك، والذي ما زال يحتاج إلى موافقة نهائية من حاملي الأسهم، عقب أشهر من النشاط المحدود في سوق إصدار السندات بالشرق الأوسط. وقال أحد المصادر إنه تم تفويض «اتش.اس.بي.سي» و«جيه.بي مورجان» كونهما مرتبين لإصدار الصكوك، في حين ستشارك بنوك أخرى في العملية في مرحلة لاحقة. وسيصوت مساهمو أبوظبي الإسلامي في التاسع عشر من أغسطس الجاري على العملية المزمعة، وعلى السداد المزمع لصكوك غير محددة الأجل مستحقة الدفع بمليار دولار طُرحت في 2012.