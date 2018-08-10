24% نمو أرباح البنوك المُدرجة في دبي إلى 9.71 مليارات درهم

المصدر: Ⅶدبي ـــ رامي سميح

قفزت أرباح البنوك المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 23.6%، أو ما يعادل 1.85 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بزيادة الإيرادات وانخفاض المخصصات والرسملة القوية للبنوك، وتحسن أوضاع التمويل والسيولة.

ووفق مسح لـــ «البيان الاقتصادي»، وصلت أرباح 7 بنوك مدرجة في دبي إلى 9.71 مليارات درهم في النصف الأول من العام 2018، مقارنة بنحو 7.86 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بشكل رئيسي بأرباح «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي». وحل بنك «الإمارات دبي الوطني» في الصدارة بعدما وصلت أرباحه النصفية إلى 5.02 مليارات درهم مقارنة بنحو 3.89 مليارات في الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة 28.8%، تلاه «دبي الإسلامي» بأرباح 2.38 مليار درهم بنمو 15.4% مقارنة بنحو 2.06 مليار في الفترة المقارنة.

وجاء بنك المشرق في المركز الثالث بأرباح 1.16 مليار درهم بزيادة 5.2% مقارنة بنحو 1.1 مليار درهم، فيما ارتفعت أرباح «الإمارات الإسلامي» بنسبة 25.5% إلى 485.3 مليون درهم من 386.8 مليوناً. وكانت أكبر نسبة نمو في الأرباح من نصيب «دبي التجاري»، بعدما ارتفعت أرباحه النصفية بنسبة 68.7%.