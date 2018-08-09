مقر جديد يليق بعالمية «ناسداك دبي»

المصدر: Ⅶ دبي- عمرو عادل

تتأهب بورصة «ناسداك دبي» لمرحلة جديدة من النمو وانطلاقة أخرى قوية مع انتقالها إلى مقرها الجديد، الذي يليق بعالمية البورصة في الشرق الأوسط، ولتخطو معه خطوات نحو آفاق أوسع مع تخطي إدراجاتها الحالية 100 إدراج لشركات محلية وعالمية.

ويقع مقر البورصة الجديد بالطابق الثامن لمبنى «ذا إكستشينج» في قلب مركز الأعمال في دبي حيث محيط يضم أكثر من 2000 شركة مسجلة بمركز دبي المالي العالمي يعمل بها أكثر من 22 ألف محترف ما يسمح لها بتعزيز نطاق بصمتها إقليمياً ودولياً.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي للبورصة إنه تم تدشين منصة «ذا ماركت سايت» مع الانتقال إلى مقر البورصة الجديد منذ يوليو الماضي لتلبية الاحتياجات المتزايدة لوجود مرافق متطورة للفعاليات والريادة الفكرية والمعلومات مع التوسع السريع، الذي تشهده الأسواق المالية في المنطقة.

وأضاف: توفر المنصة الجديدة مساحة متميزة ومتقدمة تكنولوجياً لاستضافة كبرى الفعاليات الخاصة بالشركات وإقامة الندواتومرافق البث التلفزيوني.

ومن شأن المنصة الجديدة تعزيز المكانة العالمية للبورصة من خلال نشر أنشطتها المتعددة وزيادة الاهتمام بالشركات المدرجة وأيضاً استخدامها لنشر الوعي بالشأن الاقتصادي وإجراء الحوارات مع أبرز الشخصيات وتقديم التحليلات ما يخص البورصة وقطاع الأسواق المالية.

وأوضح أن المنصة تضم أكبر شاشة تداول في أسواق المنطقة ومساحة مناسبة لإقامة فعاليات «قرع الجرس» لافتتاح السوق والإدراجات الجديدة.