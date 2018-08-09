مؤشر سوق أبوظبي يواصل التقدم ودبي يتماسك

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ رامي سميح

استمرت أسواق الأسهم المحلية في أدائها المتباين للجلسة الثانية على التوالي في ختام تعاملات أمس وسط عمليات شراء أجنبية وتحسن ملحوظ في مستويات السيولة بعد تخطيها حاجز 400 مليون درهم للمرة الأولى منذ أسابيع بفعل النشاط على أسهم «أبوظبي الأول» مع استحواذه على 38.5% من قيم التداولات.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.29% أو ما يعادل 14.42 نقطة إلى 4925.61 نقطة مواصلاً التقدم نحو أعلى مستوياته في 3 سنوات و8 أشهر بدعم رئيسي من أسهم البنوك، إضافة إلى صعود أسهم الاستثمار والطاقة والسلع، فيما تماسك سوق دبي بعد انخفاضه هامشياً بنسبة 0.08% تعادل 2.4 نقطة ليغلق عند 2948.65 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والنقل والتأمين والسلع مقابل ارتفاع أسهم العقار والاستثمار.

واستمرت السيولة في تحسنها مع بلوغها 420.24 مليون درهم، موزعة بواقع 192.24 مليوناً في دبي، و228 مليوناً في أبوظبي، بعد تداول المستثمرين 215 مليون سهم، منها 170.5 مليون سهم في دبي، و44.5 مليوناً في أبوظبي عبر تنفيذ 4221 صفقة.

بنوك أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.51% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.7% و«أبوظبي التجاري» 0.42% و«الاتحاد الوطني» 2.78%، إلى جانب تماسك قطاع الاتصالات مع استقرار سهم «اتصالات» عند إغلاقه السابق، فيما زاد قطاع الطاقة 0.45% مع صعود «دانة غاز» 1.83% و«طاقة» 2.56%.

بينما انخفض قطاع العقار 0.16% مع تراجع «إشراق» 1.67% واستقرار «الدار» و«رأس الخيمة العقارية»، وحقق سهم «الاتحاد الوطني» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 2.78% إلى 3.7 دراهم، فيما كان سهم «بنك أم القيوين الوطني» صاحب أكبر نسبة هبوط بنحو 9.96% إلى 2.4 درهم. وانتزع سهم «أبوظبي الأول» صدارة النشاط بتداولات بقيمة 154 مليون درهم، ليغلق عند 14.35 درهماً، تلاه سهم «اتصالات» مستقطباً نحو 15 مليون درهم، ليبلغ مستوى 16.9 درهماً، ثم سهم «الدار العقارية» بسيولة بقيمة 14 مليون درهم، ليستقر عند 1.98 درهم.

عقار دبي

وهبط سوق دبي رغم ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.15% مع ارتفاع «داماك» 2.73% و«إعمار للتطوير» 1.71% و«إعمار مولز» 0.48% مقابل تراجع «إعمار العقارية» 0.19% و«دريك أند سكل» 9.92% و«ديار» 5.81%. كما زاد قطاع الاستثمار 0.14% بعد ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» 0.5%، مقابل تراجع سهم «سوق دبي المالي» 1.12% و«شعاع كابيتال» 0.95%.

وانخفض قطاع البنوك 0.4% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.96%، مقابل ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.2%، ونزل قطاع النقل بنسبة 0.14% مع هبوط «العربية للطيران» 0.94% فيما ارتفع «أرامكس» بنسبة 0.4%.

وهيمن سهم «تكافل الإمارات» على النشاط في دبي بسيولة بنحو 28 مليون درهم، وانخفض 1% عند 1.99 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» مستقطباً نحو 26 مليون درهم، ليغلق متراجعاً 0.7% عند 1.41 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 22.6 مليون درهم، وتصدر سهم «أجيليتي» الأسهم الرابحة بعد صعوده بالحد الأعلى المسموح بنسبة 14.89% ليغلق عند 9.03 دراهم، فيما كان سهم «دريك أند سكل» الأكثر هبوطاً.

ناسداك دبي

وارتفع مؤشر فوتسي ناسداك دبي 20 بنسبة 0.33% أو ما يعادل 11 نقطة ليغلق عند 3304.86 نقاط بعد تداول 324.2 ألف سهم بقيمة 4.79 ملايين دولار من خلال 87 عملية، ونشطت التداولات في سوق العقود المستقبلية بعد تداول 3250 عقداً بقيمة 1.75 مليون درهم، وارتفعت عقود «دبي للاستثمار» 0.5% و«أبوظبي الأول» 0.69% و«داماك العقارية» 2.73%، بينما تراجعت عقود «إعمار العقارية» 0.21%.

الأجانب

اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 134.35 مليون درهم، منها 133.5 مليوناً للأجانب، و865 ألفاً للخليجيين، في المقابل مالت تعاملات العرب والمواطنين نحو البيع بصافي استثمار 134.35 مليون درهم، منها 121 مليوناً للمواطنين، و13.23 مليوناً للعرب.

وتباين أداء المؤسسات والمحافظ حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 22.14 مليون درهم، فيما مالت نحو البيع في دبي بصافي استثمار 12 مليون درهم، واتجه الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 22.14 مليوناً، وإلى الشراء بدبي بصافي استثمار بقيمة 12 مليوناً.

Ⅶإفصاحات

أظهرت نتائج أعمال «إعمار مولز» ارتفاع أرباحها 7% إلى 1.1 مليار درهم في النصف الأول من 2018 مقابل أرباح 1.02 مليار درهم بنفس الفترة من العام الماضي.

يعقد مجلس إدارة «داماك العقارية» الاثنين لإصدار قراره بالتمرير باعتماد البيانات المالية للربع الثاني للفترة المنتهية في 30 يونيو.

حددت «دريك آند سكل انترناشيونال» موعد اجتماع مجلس إدارتها الاثنين لمناقشة البيانات المالية غير المدققة للربع الثاني.

تتخذ «الخليج للملاحة» قراراً بالتمرير الاثنين باعتماد البيانات الموحدة غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو.

تقرر عقد اجتماع مجلس «الأغذية المتحدة» بالتمرير السبت لمناقشة البيانات المالية المدققة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو.

أعلنت «أوتاد» أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعا الاثنين لمناقشة البيانات المالية للفترة من 1 يناير ولغاية 30 يونيو.

يعقد مجلس إدارة «السلام القابضة» المدرجة ببورصات دبي والكويت ومصر اجتماعاً الاثنين لاعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو.

يعتمد مجلس إدارة «اكتتاب القابضة» المدرجة ببورصتي دبي والكويت الاثنين المقبل البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو.

يقرر مجلس إدارة «المجموعة العربية للتأمين» المدرجة ببورصتي دبي والبحرين بالتمرير الاثنين النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو.

تراجعت أرباح «مصرف السلام- البحرين» المدرج ببورصتي دبي والبحرين بنسبة 0.3% إلى 9.42 ملايين دينار بحريني بنهاية النصف الأول مقابل 9.45 ملايين دينار كأرباح للفترة المقابلة من العام الماضي.

ارتفع صافي أرباح شركة «الفجيرة لصناعات البناء» إلى 24.1 مليون درهم في النصف الأول مقارنة بنحو 13.3 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت الإيرادات من 118.2 مليوناً إلى 127.5 مليوناً.

تفصح «أسمنت الخليج» عن بياناتها المالية المرحلية للنصف الأول من العام الجاري في 13 أغسطس.